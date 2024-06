Revolut, nuovo HQ a Canary Wharf mentre continua la crescita dell'organico

(Teleborsa) -, fintech britannica oltre nove milioni di clienti nel Regno Unito e 40 milioni a livello globale ( di cui 2 in Italia ), ha annunciato cherecentemente ristrutturato nel centro di, il principale distretto finanziario di Londra, con un contratto di locazione di dieci anni.Il trasferimento, che dovrebbe avvenire nel, contribuirà a facilitare la crescita futura delle sue operazioni nel Regno Unito e nel mondo, spiega la società, che è da anni in attesa di ottenere una licenza bancaria nel Regno Unito.Revolut avrà sede nel cuore di Canary Wharf, dopo aver precedentemente occupato un ufficio a Westferry Circus. Ladi Revolut a Londraraggiungendo una superficie di 113.000 piedi quadrati e occuperà quattro piani dell'edificio."Essendo un'azienda che, l'azienda prevede di utilizzare il suo nuovo ufficio in un modo più innovativo, sfruttando lo spazio maggiore per lanci di prodotti, workshop, attività di team building e altri eventi", si legge in una nota.Ad aprile Revolut ha detto di prevedere unglobale del 40% nel 2024."Siamo lieti di impegnarci in una nuova sede globale nel centro del distretto finanziario di Londra - afferma il- Revolut è nata nel 2015 con solo una manciata di dipendenti, ma è cresciuta fino a raggiungere oltre 10.000 dipendenti a livello globale. La nostra nuova sede ci garantisce di continuare a costruire su questo successo e fungerà da sede di Revolut mentre ci espandiamo in tutto il mondo"