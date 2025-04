Cherry Bank, utile netto normalizzato 2024 sale a 41 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il progetto di, che conferma il percorso di crescita e consolidamento della Banca, evidenziando il rafforzamento dei principali indicatori patrimoniali ed economici.L'utile netto pari a 30,1 milioni di euro è in linea con gli obiettivi previsti, mentre ,che esclude poste non ricorrenti si attesta a, in crescita del 17,1%. ile è pari a 182,6 milioni di euro ("I risultati del 2024 confermano la capacità di Cherry Bank di crescere, innovare e rafforzare la propria presenza sul mercato – ha dichiaratoAmministratore Delegato dell’Istituto – Su queste basi il nuovo piano triennale ci vede impegnati nella costruzione di un polo bancario moderno, resiliente e sostenibile, capace di rispondere con efficacia alle sfide dell’economia reale siano esse rappresentate dalle famiglie o dalle imprese".Al 31 dicembre 2024, tutti gli indicatori patrimoniali sono in crescita, a partire dalche ha superato i 4,4 miliardi di euro, spinto da un incremento significativo deiche si attestano a 2,8 miliardi di euro (+34,3%). Aumenta anche la, che raggiunge i 3,1 miliardi di euro (+21,9%).Ilsi attesta al 16,46% (15,03% nel 2023), mentre ilsale al 17,44% (16,15% nel 2023), a conferma della solidità patrimoniale della Banca. Ilsi attesta al 16,75%, con i fondi propri che aumentano del 23,8%, raggiungendo i 178,1 milioni di euro.