Stellantis, 20 miliardi di euro di ricavi annuali incrementali entro 2030 da strategia software

Stellantis

(Teleborsa) -, big italo-francese dell'automotive, ha regstrato un aumento dei, con un incremento di 2,5 volte, dal 2021, mentre il numero di abbonati a livello globale ha raggiunto i 5 milioni. L'annuncio è arrivato mentre è in corso l' Investor Day ad Auburn Hills (Michigan, Stati Uniti), in cui il CEO Carlos Tavares ha illustrato i nove elementi strategici chiave che differenziano Stellantis.Inoltre, ilè cresciuto del 15% a 13,8 milioni di veicoli, e nel 2023 Stellantis ha consegnato più di 94 milioni di aggiornamenti over-the-air (OTA), ampliando e migliorando le funzionalità nei veicoli esistenti."In poco più di due anni abbiamo compiuto un passaggio decisivo dalla mentalità tradizionale del settore automobilistico verso un modo di operare molto più simile a quello di una startup, focalizzando l’attenzione sulla velocità e sullo sviluppo delle nostre capacità di creazione del software. Questo ci fornisce una flessibilità cruciale e un vantaggio competitivo per il futuro - ha dichiaratodi Stellantis - Ora faremo il passo successivo e inizieremo a espandere quest’area, in particolare con la disponibilità tecnica per l’integrazione delle nostre piattaforme tecnologiche STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive, basate sull’intelligenza artificiale".Le piattaforme tecnologiche di prossima generazione - STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive - saranno integrateInoltre, è prevista l'introduzione di nuovi prodotti software e funzioni connesse per i veicoli Stellantis esistenti e nuovi:in Nord America è un hub di bordo regolarmente aggiornato per servizi ed esperienze;fornisce percorsi ottimizzati per BEV, basati sui dati in tempo reale del veicolo tramite smartphone in modalità projected in Europa;supportano gli utenti dei veicoli commerciali fornendo dati in tempo reale.La strategia software di Stellantis mira a generare circaentro la fine del decennio.