Xiaomi, fatturato trimestrale supera per la prima volta i 100 miliardi di RMB

(Teleborsa) - Il colosso cinese della tecnologiaha comunicato che inel quarto trimestre del 2024, con performance sia annuali che del quarto trimestre che hanno superato le stime. I ricavi totali per l'anno sono aumentati del 35% anno su anno a 365,9 miliardi di RMB, mentre l'utile netto rettificato è aumentato del 41,3% a 27,2 miliardi di RMB.Neldel 2024, i ricavi totali di Xiaomi hanno raggiunto 109,0 miliardi di RMB, con un aumento del 48,8% anno su anno, mentre l'utile netto rettificato è aumentato del 69,4% a 8,3 miliardi di RMB, superando di gran lunga le aspettative del mercato.Nel 2024, tutti i segmenti di business del Gruppo sono entrati in una traiettoria di crescita elevata, guidata dalla solida sinergia dell'ecosistema intelligente "Human x Car x Home". Ciò ha portato a una crescita notevole negli smartphone, nei veicoli elettrici e nei grandi elettrodomestici intelligenti. I ricavi deglisono cresciuti del 21,8% a RMB 191,8 miliardi, mentre i ricavi dahanno raggiunto RMB 32,8 miliardi. I ricavi da prodottisono aumentati del 30,0% anno su anno a RMB 104,1 miliardi, con spedizioni di condizionatori d'aria, frigoriferi e lavatrici che hanno raggiunto livelli record.Il primo veicolo elettrico del gruppo,, ha fatto un "forte debutto" nel 2024, consegnando 136.854 veicoli entro nove mesi dal suo lancio. I ricavi da EV intelligenti e altre nuove iniziative sono cresciuti a RMB 32,8 miliardi nel 2024, rafforzati da RMB 16,7 miliardi nel quarto trimestre. Ledella Xiaomi SU7 Series hanno, raggiungendo 69.697 veicoli e superando l'obiettivo di consegna totale prima del previsto. Al 31 dicembre 2024, Xiaomi ha aperto 200 centri di vendita di veicoli elettrici intelligenti in 58 città della Cina continentale.