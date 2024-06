Università, Lavoro: per il 77% degli studenti le discipline STEM offrono più possibilità di impiego

(Teleborsa) - Ilritiene che una laurea in discipline tecniche, digitali o informatiche offra maggiori opportunità di lavoro rispetto a tutte le altre, a dimostrazione dell’importanza delleal termine del ciclo universitario. Si tratta di una preferenza che non viene espressa solo da chi frequenta i corsi di laurea in questo ambito ma anche da studenti di facoltà umanistiche I laureandi, inoltre, hanno le idee chiare anche sulle diverse modalità per frequentare i corsi:, con una equilibrata combinazione tra lezioni in presenza e in live streaming, oltre a contenuti digitali asincroni a cui accedere in qualunque momento. Vigendo però ancora in Italia questa polarizzazione tra università in presenza o atenei online (11 nel nostro Paese), il 73% degli universitari dichiara che sarebbe disposto a frequentare percorsi di formazione universitaria esclusivamente online se fossero di qualità riconosciuta; potendo idealmente rifare la scelta legata al percorso di laurea, il 44% degli studenti si orienterebbe non più verso un’università fisica bensì verso una online, sempre a condizione che questa sia di qualità.I dati emergono da una- Open Institute of Technology, Istituzione accademica accreditata a livello europeo, realizzata suappartenenti alla community di Docsity, la piattaforma di condivisione di documenti e contenuti di interesse studentesco con più di 15 milioni di iscritti. La ricerca è stata presentata nel corso dell’evento L'istruzione universitaria nell'era dell'Intelligenza Artificiale che ha avuto luogo a Torino allo Spazio35 presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo. Moderati dal giornalista Enrico Pagliarini, si sono confrontati il professor Francesco Profumo, Rettore di OPIT (Open Institute of Technology) ed ex Ministro dell'Istruzione, Elena Bonfiglioli, Global Business Leader di Microsoft, Germano Buttazzo, senior manager per il settore Academic di LinkedIn, Alessandro Risaro, fondatore di DataPizza e Riccardo Ocleppo, fondatore di OPIT e di Docsity."La ricerca ci ha offerto una panoramica dettagliata sulle aspettative e le preferenze degli studenti riguardo l'istruzione universitaria" – ha spiegato"Gli atenei oggi sono chiamati a rispondere in tempi rapidi alle esigenze di formazione in discipline innovative con modalità di erogazione ibride. Questa transizione potrebbe essere facilitata da partnership tra università tradizionali e nuove istituzioni online di qualità e innovative come OPIT. Oggi ile soprattutto modelli di insegnamento universitario d’eccellenza, accreditati e, allo stesso tempo, innovativi e in linea con le richieste del mondo del lavoro. In questa epoca di grande trasformazione e accelerazione,: l’istruzione accademica ha il compito di tenere il passo, diventando più agile per rimanere aggiornata e attuale. Altrimenti il rischio è di non riuscire più a formare adeguatamente i lavoratori di oggi e di domani, precludendo loro le enormi opportunità che offre quest’epoca di transizioni".Dalla survey emergono anche aspetti interessanti in termini di. Si tratta di segnali positivi che cominciano a mostrare un futuro in linea con quel che accade nei più evoluti Paesi europei in ambito di formazione universitaria. Il 77% degli intervistati, infatti è disposto a studiare in lingua inglese un intero corso di laurea o master. Una preferenza che potrebbe impattare anche sui livelli di apprezzamento dell’esperienza universitaria che stanno vivendo.individuando nelle seguenti aree quelle da migliorare prioritariamente: l’aggiornamento e la praticità dei programmi di studio (58%), la possibilità di accedere ai corsi in modalità ibrida (55%) e le connessioni con le aziende per facilitare gli sbocchi lavorativi (47%). Relativamente alla formazione continua, l’85% degli universitari ritiene fondamentale continuare a studiare anche dopo aver iniziato a lavorare e il 74% degli intervistati è interessato a seguire singoli corsi universitari su temi specifici, senza dover necessariamente iscriversi a un intero percorso di laurea."Siamo cresciuti pensando che imparare significasse seguire un percorso prestabilito: iniziare dalle scuole elementari, frequentare le medie e il liceo, e, per i più fortunati o ambiziosi, concludere prendendo una laurea" – ha aggiunto il professor. "Ma questo modello va rivisto e adeguato ai tempi. Serve un’educazione scolastica circolare, che preveda il ritorno sui banchi più volte nella vita per aggiornarsi, dimenticando o cancellando conoscenze ormai obsolete perché superate dalle conquiste della rapida e pervasiva rivoluzione industriale in corso, guidata dall’avvento dell’Intelligenza Artificiale. Una grande maggioranza di universitari si dichiara ben disposta a. A questa nobile intenzione bisogna poi unire anche una competenza da acquisire e non lasciare più: imparare ad imparare. Oggi lo devono saper fare gli adulti, ma in un futuro vicino sarà la scuola primaria a dover trasferire questa skill ai più piccoli affinchè sia per loro un bagaglio per la vita".La ricerca si è anche focalizzata sulle preferenze dei maturandi, ai quali è stato chiesto quali siano le competenze più strategiche in futuro., seguito dalle soft skills (41%) e dal digital marketing (40%). C’è poi una quota di maturandi (21%) che ha anche già deciso che non frequenterà l’università. La motivazione più comunemente espressa è la mancanza di una decisione definitiva riguardo al percorso educativo, con il 40% degli intervistati che non ha ancora chiaro cosa fare riguardo alla propria istruzione universitaria. Tra gli altri motivi la difficoltà nel trovare un corso universitario che soddisfi le proprie aspettative (10%) e la considerazione di alternative come corsi di formazione professionale (20%).??Con due lauree già avviate a settembre 2023 – una triennale in Modern Computer Science e una specialistica in Applied Data Science & AI - e quattro nuove in partenza a settembre 2024 (una laurea triennale in Digital Business, e le specialistiche in Enterprise Cybersecurity, Applied Digital Business e Responsible Artificial Intelligence, che porterà a 6 lauree l’offerta complessiva), oggi OPIT è una realtà accademica di riferimento per chi intende cogliere le sfide di un mercato del lavoro sempre più proiettato verso l’intelligenza artificiale e la tecnologia in senso lato. A ciò si aggiungono un corpo docente internazionale di alto profilo, proveniente da università e aziende leader a livello globale, e più complessivamente un’offerta formativa esclusivamente online, in lingua inglese e focalizzata in ambito tecnologico e digital. Nel 2023, a fronte di oltre 9.000 manifestazioni dirette d’interesse all’iscrizione,per la laurea triennale in Modern Computer Science e di quella magistrale in Applied Data Science & AI. Si tratta, di studenti e studentesse provenienti di 38 nazionalità diverse, con percentuali molto alte dall’Italia e dall’Europa, rispettivamente il 41% e il 31%, e in misura minore ma significativa da altre parti del mondo: Nord America, Asia, Africa, America Latina e Medio Oriente.