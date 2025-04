Primo Maggio, la scelta del percorso universitario preoccupa il 60% dei giovani in Italia

(Teleborsa) - In Italia per ilscegliere l’indirizzo universitario è fonte di preoccupazione, per il 63% la scelta è legata al tipo di lavoro che si vorrebbe svolgere in futuro e per il 68% il settore più rilevante è quello informativo. È quanto emerge dal‘Indagine sull’orientamento scolastico. I giovani di fronte alla scelta del loro percorso universitario’, presentato a Roma in occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori.La ricerca ha riguardatoche devono valutare il percorso universitario più idoneo alle loro aspirazioni occupazionali. È stato approfondito, inoltre, il ruolo svolto dalle scuole nell’individuazione dei corsi di laurea più coerenti con gli obiettivi e le opportunità lavorative dei giovani studenti."Dal Rapporto che l’UGL ha realizzato insieme alla Luiss Business School emerge, in maniera chiara, come la scelta del percorso di studi da parte di molti giovani sia influenzato dal tipo di lavoro che si intende svolgere a conclusione del proprio percorso universitario. - ha spiegato, Segretario Generale UGL - È un aspetto significativo, che dimostra la centralità della formazione professionale per un giovane che si affaccia al mondo del lavoro, dove l’acquisizione di competenze specialistiche risulta determinante per il suo futuro occupazionale. Come decisiva è la conoscenza delle opportunità lavorative esistenti. L’UGL ha un ruolo strategico in questa prospettiva, perché offre un supporto concreto ai giovani non solo per sostenerli nelle scelte formative, ma anche e soprattutto per tutelare il loro diritto al lavoro una volta occupati", ha concluso.Secondo, Associate Dean per la Sostenibilità e l’Impatto Luiss Business School, "lo studio ha analizzato il processo decisionale attraverso il quale i giovani individuano il proprio percorso universitario ed ha approfondito i fattori che giocano un ruolo di primo piano in questa scelta. Ne è emersa una forte esigenza di orientamento sui corsi universitari offerti, ma soprattutto di essere supportati nella selezione del percorso di studi che meglio risponde alle proprie passioni e che, allo stesso tempo, fornisce competenze realmente utili per la propria carriera professionale. È diffusa la consapevolezza della rilevanza delle discipline tecnologiche come informatica, ingegneria, farmacia, biologia. Come Luiss Business School - ha aggiunto - analizziamo e guardiamo con attenzione questi fenomeni: i risultati emersi rappresentano un motivo di riflessione e indirizzano le nostre scelte in qualità di istituzione dell’alta formazione con un punto di vista privilegiato sul mondo delle aziende".Dallo studio emerge che la scelta dell’università e del corso di laurea da frequentare preoccupa molti giovani, con differenze significative a livello territoriale. Ale le isole la percentuale si assesta al 68%, mentre al Nord tra il 52-56%. L’attività di orientamento risulta avere anche una valenza sociale notevole e risponde alle aspettative largamente diffuse tra i giovani.il tipo di lavoro che si vorrebbe avere al termine dell’università è il fattore di scelta più diffuso tra gli intervistati. Meno del 10%, invece, individua questo fattore nei consigli di persone "seguite" sui canali. In questo ambito, dunque, gli influencer influenzano poco e, comunque, hanno meno peso degli amici che sono già iscritti all’università (indicati dal 20% del campione). Per circa il 42% dei giovani conoscere direttamente il mondo del lavoro e le opportunità esistenti è una necessità prioritaria, mentre per il 38% occorre avere più informazioni sui lavori del futuro e il tipo di competenze utili."Il tema dell’orientamento sta assumendo una rilevanza sempre più significativa, poiché stiamo assistendo a una crescente frammentazione e specializzazione dell'offerta universitaria, in particolare nelle facoltà umanistiche, a causa dell'avanzamento delle nuove tecnologie. - ha spiegato, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze - I dati ci indicano chiaramente quanto ci sia ancora da fare per migliorare le prospettive future dei nostri giovani. È fondamentale adeguare l’offerta formativa secondo parametri specifici. La scelta universitaria non incide soltanto sulla felicità individuale, ma ha un impatto considerevole sulla produttività del Paese. Le opportunità di orientamento sono essenziali per garantire una crescita lineare e sostenibile nel nostro sistema economico. Dobbiamo, quindi, mettere i giovani in condizione di fare scelte ben informate".Secondo, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, "questo importante momento di confronto sull'orientamento scolastico coinvolge soprattutto le politiche attive del Parlamento e del Governo, evidenziando criticità su cui i Ministri Bernini e Valditara stanno lavorando da tempo. Il passaggio fra scuola e università rappresenta uno dei momenti cruciali nella crescita dei nostri ragazzi. I dati sulla preoccupazione degli studenti ne sono la prova. Come decisori politici abbiamo la responsabilità di rendere la scelta degli studenti più equa e socialmente accessibile. In tal senso, abbiamo promosso un orientamento già dal terzo anno delle scuole superiori per contrastare la dispersione universitaria e trasformare l'orientamento in una componente stabile del nostro sistema di formazione. In questa prospettiva, abbiamo destinato consistenti risorse del Pnrr per favorire l'orientamento degli studenti"