Virgin Galactic, raggruppamento azionario 1:20 per restare sul NYSE

(Teleborsa) - Il board di, la compagnia creata dal magnate Richard Branson per realizzare un'offerta di voli spaziali suborbitali per il mercato commerciale, ha approvato undelle azioni ordinarie. Le azioni inizieranno le negoziazioni su base rettificata per frazionamento quando il mercato aprirà il2024 con il simbolo di negoziazione esistente "SPCE".L'obiettivo principale del raggruppamento azionario inverso è quello di aumentare il prezzo di mercato per azione delle azioni ordinarie perdi prezzo per azione per continuare la quotazione sul(NYSE).Il raggruppamento azionario è stato approvato dagli azionisti in occasione dell'del 12 giugno 2024. A seguito del frazionamento azionario, ogni 20 azioni ordinarie della società emesse e in circolazione verranno automaticamente riclassificate in una nuova azione ordinaria.