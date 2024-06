Auto, Fitch: dazi UE su veicoli cinesi non saranno un terremoto. Focus su ritorsione

Renault

(Teleborsa) - È isui veicoli elettrici (EV) importati dalla Cinain Europa nel breve termine, dato il rallentamento nella diffusione dei veicoli elettrici. Lo afferma Fitch Ratings in un report sul tema. Tuttavia, se la Cina reagisse, in particolare con misure più ampie che coprano altri tipi di veicoli o anche altri settori industriali, le case automobilistiche tedesche sarebbero le più colpite.L'impatto di eventuali misure più ampie peserebbe sui margini delle case automobilistiche tedesche e sulla generazione di flussi di cassa. Tuttavia, Fitch si aspetta che il margine di manovra esistente aiuti ad assorbire queste pressioni senza che i rating ne risentano.Le, compresi quelli prodotti in Cina da Volvo, Polestar e Dacia (gruppo), hanno rappresentatodi veicoli elettrici nel 2023.è stata responsabile di oltre un terzo di questo, seguita da SAIC (principalmente con il suo marchio MG) e BYD. SAIC e BYD saranno probabilmente soggette a tariffe aggiuntive rispettivamente del 38,1% e del 17,4%."Non ci aspettiamo che l'imposizione di tariffe UE sui veicoli elettrici cambi la nostra precedente visione secondo cui ladei marchi cinesi di veicoli elettrici in Europa rimarrà", si legge nel report.Le esportazioni verso la Cina rappresentano in media il 10% delle vendite unitarie delle case automobilistiche tedesche, principalmente di modelli di lusso ad alto margine. Sebbene gli acquirenti in questi segmenti tendano ad essere meno sensibili al prezzo e sia possibile trasferire tariffe aggiuntive ai clienti, eventuali tariffe aggiuntive sui veicoli europei importati in Cina saranno probabilmente assorbite dalle case automobilistiche. Questo perché una guerra dei prezzi in Cina sta già colpendo il segmento del lusso, con l'ascesa del SU7 di Xiaomi che compete direttamente con. "Qualsiasi tariffa aggiuntiva, se assorbita internamente, comporterebbe", viene sottolineato.In previsione di possibili tariffe, i: BYD sta costruendo uno stabilimento di produzione in Ungheria, Chery ha firmato un accordo di joint venture in Spagna, mentre altre case automobilistiche cinesi stanno esplorando opportunità in Turchia e in Italia. "Perderanno qualche vantaggio in termini di costi a causa delle maggiori spese di manodopera, energia e produzione in Europa, ma queste vendite saranno comunque più redditizie di quelle nel mercato interno cinese", dice Fitch.