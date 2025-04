Volkswagen, Fitch taglia outlook a "negativo". Conferma rating "A-"

Volkswagen

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha rivisto l'di, colosso tedesco dell'automotive,, confermando il suo Long-Term Issuer Default Rating (IDR) a "A-".Le prospettive negative riflettono ile le crescenti pressioni sui costi causate dalle tariffe imposte al settore automobilistico. Fitch prevede che i margini EBIT di Volkswagen scenderanno di 100bp-150bp, a circa il 5%, e che i margini di free cash flow (FCF) rimarranno negativi nei prossimi 12 mesi, ponendoli al di sotto delle loro sensibilità di rating.Sebbene Fitch preveda una ripresa a medio termine con la riduzione degli oneri di ristrutturazione e l'aumento dei lanci di nuovi modelli, vede un margine di valutazione limitato per ildalle aspettative riviste per gran parte dell'Europa.Fitch stima che la tariffa del 25% che colpisce le auto UE dirette negli Stati Uniti causerà un calo del margine EBIT di 100bp-150bp nel 2025, oltre ai recenti costi di ristrutturazione in Europa. Le, colpendo principalmente i suoi redditizi marchi Audi e