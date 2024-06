Francia, spread OAT-Bund ancora in aumento. Le elezioni spaventano i mercati

CAC 40

Goldman Sachs

Moody's

(Teleborsa) - È stata una, l'indice di riferimento del mercato azionario francese, che ha sotto-performato rispetto a tutte le altre Borse europee, ma è soprattutto ila dare l'idea dell'estrema incertezza provocata sui mercati dalla decisione del presidente Emmanuel Macron di sciogliere il parlamento e indire elezioni anticipate.Ildi rendimento sul decennaleviaggia intorno ai, livello che non si registrava dalla crisi del Covid di marzo-aprile 2020. Sebbene il rendimento dell'OAT a 10 anni abbia rintracciato di circa 15 punti base rispetto ai picchi di inizio settimana, tornando pressoché ai livelli di venerdì scorso, quello del Bund a 10 anni è sceso sensibilmente, facendo quindi allargare la forbice.Gli spread sul Bund disono rispettivamente a quota 158 punti base, 127 pb, 93 pb e 77 pb.Gli investitori stanno prezzando la prospettiva che ilin Parlamento nel voto a due turni, il 30 giugno e il 7 luglio. Ciò potrebbe portare il presidente a nominare un primo ministro proveniente dal partito di Marine Le Pen, con Macron che ha detto che non si dimetterà indipendentemente dal risultato elettorale."È probabile che la recentesull'esito delle prossime elezioni legislative", hanno scritto gli analisti diCome se non bastasse, all'indomani dell'accordo raggiunto per un "nuovo Fronte popolare" della sinistra, ilha attaccato duramente le proposte del blocco della gauche. "Il programma del nuovo Fronte popolare è un delirio totale - ha detto ai microfoni di France Info - è un ritorno al 1981 moltiplicato per 10, è la sicurezza del declassamento e dell'uscita dall'Unione europea". In particolare, la proposta di pensione a 60 anni provocherebbe un "crollo economico garantito", "il ritorno della disoccupazione di massa per tutti i francesi" e "il fallimento dei conti pubblici".A una domanda se l'attuale situazione politica del paese possa portare a una, Le Maire ha risposto "sì". "Oggi paghiamo più del Portogallo per il nostro debito - ha detto Le Maire - Questo è dovuto ai programmi politici che sono sul tavolo relativamente alla domanda se saremo in grado, sì o no, di continuare a finanziare questo debito".Nei giorni scorsi sono arrivati anche gliha detto che le elezioni parlamentari anticipate annunciate da Macron "aumentano i rischi per il consolidamento fiscale, un fattore negativo per il credito. Fitch ha affermato che le elezioni "aumentano l'incertezza sul percorso di consolidamento fiscale del paese e sulle prospettive di ulteriori riforme economiche". Scope ha evidenziato che l'esito delle elezioni "potrebbe limitare ulteriormente la capacità del governo di affrontare le sfide creditizie più urgenti, tra cui il consolidamento delle finanze pubbliche".