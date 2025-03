Germania, rendimenti Bund sfiorano il 3% a massimi 18 mesi

(Teleborsa) - Si sgonfiano i, che ieri erano arrivati a, sull'attesa di un aumento del debito sotto il nuovo governo di coalizione di Friedrich Merz. Sin dall'esito elettorale ci si aspetta una riforma del vincolo normativo all'aumento del debito e l'espansione della spesa, soprattutto per la difesa. Impegni che faranno crescere il debito federale, anche in rapporto al PIL, e che sono stati già incorporati dal mercato.Ilha toccato ieri un picco del, per la prima volta in 18 mesi, per poi chiudere attorno al 2,889%. Qualche limatura questa mattina porta il rendimento del Bund a 10 anni al 2,8875% (con una differenza di -0,15 punti punti base rispetto alla vigilia). Se il rendimento dovesse superare il 3% si riporterebbe ai massimi dal 2011, subito dopo la crisi finanziaria.Con l'aumento del rendimento dei Bundcon i rendimenti dei titoli di stato degli altri paesi europei, come(106,7 punti), la(68,9 punti) e la(62,5 punti).invece lotermine, il primo più legato alla politica monetaria, il secondo al trend del debito: il divario tra i rendimenti a 2 e 10 anni si è spintoil livello più alto da luglio 2022.Il rendimento del Bund è salito in risposta alcentinaia di miliardi di euro per. Il pacchetto di misure fiscali del governo di coalizione, guidato dal futuro cancelliere Friedrich Merz, è in fase di discussione ed i mercati sono abbastanza fiduciosi che possa essere approvato a dispetto dell'opposizione dei verdi.Il pacchetto messo a punto dal nuovo governo prevede innanzitutto la(freno al debito), che sinora ha limitato l'espansione del debito tedesco, e l'esclusione delle spese per la difesa (oltre l'1% del PIL) sul calcolo del deficit. C'è poi unae, soprattutto, undi euro per spese legate a difesa ed infrastrutture.