Giappone, MUFG e JV con Morgan Stanley rischiano sanzioni per uso improprio di dati clienti

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Surveillance Commission (SESC) giapponese ha raccomandato alla Financial Services Agency (FSA), che in Giappone si occupa delle sanzioni in ambito finanziario, di intraprendere un'nei confronti di(MUFG), Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities e Morgan Stanley MUFG Securities (che joint venture tra).Il Financial Instruments and Exchange Act (FIEA) vieta a un operatore di strumenti finanziari di fornire e/o ricevere informazioni non pubbliche sui clienti tra società finanziarie all'interno dello stesso gruppo, senza il consenso del cliente. Tuttavia, le tre società di cui sopra si sono "sapendo che i clienti si erano rifiutati di condividere le loro informazioni con altre società del gruppo e che alcune informazioni contenevano informazioni materiali che avrebbero influenzato le decisioni di investimento", si legge in una nota.Questi risultati hanno portato alla conclusione che le tre aziende presentavanoper la gestione delle informazioni.Inoltre, la FIEA vieta a un operatore commerciale di strumenti finanziari di sollecitare il contratto di transazione di strumenti finanziari utilizzando informazioni non pubbliche senza il consenso del cliente. Il SESC ha tuttavia constatato che un membro del consiglio d'amministrazione del MUMSS aveva ricevuto informazioni riservate su un cliente dal direttore generale del MUBK; e MUMSS, insieme a MSMS, hannoal cliente.Infine, la FIEA vieta ad una banca di svolgere attività legate ai titoli (underwriting). Ciononostante la MUBK ha negoziato ripetutamente le quote di sottoscrizione per conto della MUMSS. Tra questi casi, è emerso che MUBK si era impegnata in una tie-in negotiation chiedendo una maggiore quota di sottoscrizione di MUMSS come condizione del contratto di prestito di MUBK.