Infranity (Generali Investments) supera i 10 miliardi di euro di asset in gestione

Generali

(Teleborsa) -, società di investimenti nelle infrastrutture che fa parte di Generali Investments, ha. Questo significativo traguardo riflette il solido track record della società e la sua partnership strategica con, una delle maggiori compagnie assicurative e di asset management a livello globale.Fondata nel 2018, Infranity ha investito ingenti capitali in settori chiave quali la transizione energetica, la digitalizzazione, la mobilità sostenibile e le infrastrutture ambientali."Arrivare a oltre 10 miliardi di euro in asset gestiti in soli 6 anni è unper qualsiasi società di gestione - ha dichiaratodi Infranity - Insieme a Alban de La Selle and Gilles Lengaigne, co-fondatori della società, desidero ringraziare i nostri clienti, partner e i team di talento che hanno reso possibile tutto questo"."Per Infranity si tratta di un traguardo cheper investimenti nelle infrastrutture e la particolarità di questa classe di attivi: rendimenti interessanti risk-adjusted, resilienza agli shock, diversificazione e forte contributo a livello ESG - ha aggiunto - Nella corsa alla mitigazione dei cambiamenti climatici, gli asset infrastrutturali di Infranity sono anche un fattore chiave per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio".