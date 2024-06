"Previdenza è salute. Il futuro nelle nostre mani": dalla previdenza all'educazione alimentare

(Teleborsa) -: prende il via a Roma il, l'ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi. "Siamo più di 600 iscritti in tutto il territorio nazionale ed è bello vedere dei giovanissimi professionisti legati al loro ente di previdenza", spiega"Questo testimonia che unanon viene percepita come una realtà immobile e immutabile, - sottolinea Srallone - ma come un ente vivo, vicino agli iscritti, che è al loro fianco sia da un punto di vista di, sia da un punto di vista die quindi di dinamiche del lavoro"."Oggi ci sarà la presentazione di una livello nazionale, il, che si sviluppa cn il supporto di due ministeri, quello dell'istruzione e del merito e quello della salute, che hanno dato l'approvazione al progetto.italiani,con borse lavoro erogate dall'ENPAB porteranno lacorretta alimentazione, lotta allo spreco, tutela dell'ambiente".E' partita così una due giorni incentrata anella tutela della vita in ogni sua forma."Oggi è un tema molto importante: previdenza, biologi, lavoro innovativo, intelligenza artificiale. Vi sono tanti giovani che fanno parte di questo settore, quindi oggettivamente è un tema diper il futuro: far capire a questi giovani che il, ma costruire ilè determinante in equal misura", commenta, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali."Gli enti di previdenza e le casse sono assolutamente indispensabili per arrivare a unai tanti giovani che oggi versano i loro contributi e che un domani dovranno avere una pensione che gli consente una vita libera e dignitosa", sottolinea, Capo segreteria del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."Il link col Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - spiega Marchi - è sullache è da diversi anni professione sanitaria ed ha un. Il buon cibo ha ugualmente un ruolo fondamentale nella tutela dello stile di vita corretta, a cominciare dai ragazzi dall'età scolare e prescolare, dall'educazione e quindi salute, buon cibo ed eccellenza dei prodotti italiani viaggiano assolutamente insieme"."È una, per questo ho voluto annunciare anche in questa sede - in questi giorni c'è il G7 in Puglia - che a settembre, in una bellissima zona italiana vicino a Siracusa, in Ortigia, e quindi organizzare degli approfondimenti con l'ENPAB e con i biologi può essere una sfida ulteriore per arrivare a fare un percorso virtuoso insieme".