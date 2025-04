Fondo Fon.Te: nel 2024 adesioni crescono del 7,5%, patrimonio +12% rispetto al 2023

(Teleborsa) - Il 16 aprile 2025 si è riunita l’i di, per l’approvazione del. La riunione è stata introdotta dalle parole del Presidente,: "La crescita registrata nel 2024 è un dato straordinario. Soprattutto se lo si interpreta in un contesto come quello italiano, dove emerge ancora una scarsa conoscenza della previdenza complementare. Come Fondo Fon.Te. proponiamo che una parte dei risparmi dei lavoratori possano andare laddove rendono di più. La previdenza complementare può essere considerata non solo come strumento per integrare la pensione obbligatoria ma anche come opportunità d’investimento. Il Fondo Fon.Te. ha investito, infatti, circa 600 milioni nelle aziende italiane, molte delle quali sono esse stesse associate".Glial 31/12/2024 ammontano afacendo registrare - al netto delle uscite nell’anno - un incremento, rispetto al 2023, in termini assoluti, pari a 20.314 unità e in termini relativi pari a +7,5%. Il dato aggiornato, al 31 marzo 2025, si attesta su oltre 300.000 adesioni. Nel 2024 Fon.Te. ha migliorato le proprieverso gli aderenti con oltre 25.132 prestazioni erogate (+13,41% rispetto al 2023).A dicembre 2024, risultano associate al Fondo, con un incremento pari al + 7,05% rispetto all’anno precedente.Nel corso del 2024 sono stati incassatia titolo di TFR pregresso, facendo registrare un aumento straordinario rispetto ai dati storici del Fondo. Gli incassi a titolo di TFR pregresso per l’anno 2023 ammontavano a 6.181.235 euro.Ila dicembre 2024 ha raggiunto un ammontare pari a 5,971 miliardi di euro, facendo registrare un aumento rispetto al 2023 del +11,95%."In questo quadro - secondo il Vicepresidente del Fondo,- il 2025 mantiene gli obiettivi, anche sollecitando misure normative, di tutela previdenziale dei lavoratori a basso reddito che hanno anche una discontinuità contributiva. Inoltre, sarà importante rendere ancor più efficienti le procedure interne e di risposta ai lavoratori iscritti, proseguendo un percorso di crescita costante delle adesioni e garantire processi di investimento qualitativamente alti e sostenibili".Nel corso del 2025 sarà portato avanti il progetto per l’introduzione di une proseguiranno le analisi volte all’eventuale finalizzazione del processo di internalizzazione delle rendite.Il Direttore di Fon.Te., confermando la buona performance dell’attuale andamento generale del Fondo, ha affermato che: "Con la possibilità di aderire online, Fon.Te. diventa il primo Fondo negoziale in Italia a offrire un servizio d'iscrizione completamente digitale. Un’iniziativa caratterizzata da tre parole chiave: semplificazione, agilità e sostenibilità per consentire una maggiore vicinanza alla platea di riferimento del Fondo".