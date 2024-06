Borsa Italiana, primo sciopero nella storia del gruppo il 27 giugno

Euronext

(Teleborsa) - Il prossimosi terrà il, oggi controllata da(la principale infrastruttura di mercato paneuropea). La mobilitazione, prevista per le ultime due ore della giornata lavorativa del 27 giugno, è stata comunicata dalla Fabi, First Cisl e Fisac Cgil.Sono diversi i motivi che hanno portato alla decisione del "fermo lavorativo", spiegano le organizzazioni sindacali: c'è ladei lavoratori del gruppo; la chiusura aziendale a non corrispondere l'assorbimento dell'ad personam previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; l'organizzazione del lavoro visto l'ormai consueto ricorso al lavoro straordinario a cui sono soggetti i dipendenti e, infine, la progressiva perdita di autonomia direzionale del gruppo."Siamo tutti consapevoli del ruolo fondamentale di Borsa Italiana come volano per la crescita dell'economia reale; dell'importanza di Cassa compensazione e garanzia come strumento di stabilita` finanziaria dei mercati italiani; della rilevanza di Mts e di Monte Titoli per la gestione prudente ed efficiente del debito pubblico sovrano. A fronte dell'importanza sistemica di tutte le società` del gruppo Borsa Italiana, denunciamo ildel gruppo Euronext, e lo", si legge nel comunicato unitario.Euronext e il Gruppo Borsa Italiana affermano di collaborare "costruttivamente con le rappresentanze sindacali per raggiungere gli obiettivi di crescita delle società italiane e del gruppo", sottolineando che nel corso degli ultimi 12 mesi si è assistito "a: oltre 100 nuove posizioni sono state create dall'integrazione di Borsa Italiana nel nuovo gruppo". Inoltre, ha effettuato "forti investimenti in formazione e compensi variabili, sottolineando il nostro impegno nel supportare e valorizzare il talento dei nostri collaboratori"."Lo scenario competitivo globale continua a presentare sfide significative, ma il nostro piano strategico enfatizza la mutualizzazione delle operazioni e l'ottimizzazione dei processi esistenti per reinvestire nelle nuove aree di crescita e consolidare la presenza italiana in un gruppo paneuropeo più forte - si legge in uno statement di Euronext - Le trattative in corso con i sindacati hanno l'obiettivo di. Siamo fiduciosi che raggiungeremo un dialogo costruttivo con i nostri partner poiché il contesto è positivo".In aggiunta alle ore di sciopero comunicate oggi, le sigle hanno inoltre organizzato un calendario di mobilitazioni:: sabato 29 giugno: astensione dalle attivita` straordinarie e sciopero della reperibilita`, domenica 30 giugno: astensione dalle attivita` straordinarie e sciopero della reperibilita`; lunedi` 1 luglio moratoria martedi` 2 luglio sciopero della reperibilita` mercoledi` 3 luglio moratoria giovedi` 4 luglio, sciopero della reperibilita` venerdi` 5 luglio, sciopero della reperibilita` sabato 6 luglio astensione dalle attivita` straordinarie e sciopero delle reperibilita`; domenica 7 luglio astensione dalle attivita` straordinarie e sciopero delle reperibilita`; lunedi` 8 luglio moratoria martedi` 9 luglio sciopero della reperibilita` mercoledi` 10 luglio moratoria giovedi` 11 luglio sciopero della reperibilita` venerdi` 12 luglio sciopero della reperibilita` sabato 13 luglio astensione dal lavoro straordinario e sciopero della reperibilita` domenica 14 luglio astensione dal lavoro straordinario e sciopero della reperibilita`..: giovedi` 4 luglio sciopero con astensione dal lavoro di un'ora a partire dalle 11,30 sino alle 12,30 giovedi` 11 luglio sciopero con astensione dal lavoro di un'ora a partire dalle 11,30 sino alle 12,30..: Sabato 6 luglio, sciopero degli straordinari Sabato 13 luglio, sciopero degli straordinari.