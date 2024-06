FEDERACCIAI: produzione di acciaio ancora debole a maggio (-3,5% su base annua)

(Teleborsa) - A, volume in calo del 3,5% su maggio 2023. Dall’inizio dell’anno, la produzione di acciaio, pari a 9,0 milioni di tonnellate, haIl dettaglio per famiglia di prodotto segnala una, destinati principalmente al settore delle costruzioni, e i piani utilizzati nell'industria automobilistica e meccanica. I lunghinel confronto annuo esi sono posizionati sui volumi medi del mese nel decennio.Diversamente, i piani, attestati a 765 mila t., hanno continuato la discesa, con una flessione del 7,5% su base annua - tasso in attenuazione rispetto ai cali a doppia cifra del periodo febbraio-aprile. Nei primi cinque mesi dell'anno, lnel confronto annuo e quella di piani, 3,8 milioni di tonnellate, in riduzione del 9,3%.