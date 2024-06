iVision Tech sigla accordo con Filab per marchio occhiali Henry Jullien

iVision Tech

(Teleborsa) -, PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del manufacturing Made in Italy attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali annuncia lain Italia degli occhiali a marchio. L'accordo è stato siglato con, un'azienda toscana specializzata nella produzione di lenti oftalmiche di alta qualità.Fondata nel 1993,si occupa della produzione e della distribuzione di, con una capacità produttiva di circae un fatturato di circa 16 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Grazie all’accordo siglato,con cui collabora gliL’accordo tra iVision Tech e Filab Lenti Italiane rientra nella strategia dedicata allodel brand Henry Jullien, acquisito a settembre 2023, e costituisce unache unisce l’eccellenza dellee di lusso del marchio francese assieme alleFilab prodotte interamente in Italia., Amministratore Delegato di iVision Tech, si dice soddisfatto "di aver siglato questo accordo perché, per la prima volta dopo più di un decennio, potremmo distribuire in maniera strutturata il nostro brand Henry Jullien nel mercato italiano"., Amministratore Delegato di Filab Lenti Italiane, ha auspicato che "questo progetto sancisca una collaborazione di alto livello imprenditoriale dove esperienza, professionalità e sviluppo del mercato coincidono perfettamente". "Il nostro obiettivo - ha aggoiunto - è sempre stato quello di offrire soluzioni di valore ai nostri clienti e questo progetto fonde perfettamente le nostre idee con quelle di Stefano Fulchir amministratore delegato di iVision Tech. L’alta tecnologia delle nostre lenti fascia Premium abbinata a montature di pregio come Henry Jullien, permettono al nostro cliente di proporre un occhiale unico per qualità d'eccellenza di materiali".