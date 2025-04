Kering acquista i due produttori italiani di occhiali Visard e Mistral

Kering

(Teleborsa) -, divisione del colosso del lusso francesespecializzata in occhiali di fascia alta, ha firmato un. Questo accordo prevede che Kering Eyewear diventi proprietaria del 100% del capitale azionario di Visard e azionista di minoranza di Mistral con la possibilità di completarne l'acquisizione nel 2030. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione, che dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2025.Fondate rispettivamente nel 1985 e nel 1991, Visard e Mistral hanno, e operano nella produzione di occhiali da sole e montature da vista. Visard, con circa 75 dipendenti, vanta un forte know-how e capacità artigianali uniche, concentrandosi sulla produzione di montature da vista e occhiali da sole in iniettato. Mistral, con circa 120 dipendenti, ha grande competenza nella creazione di occhiali in acetato."Nel corso degli anni, Visard, Mistral e i loro rispettivi fondatori hanno contributo significativamente al successo di Kering Eyewear, fornendo alla nostra azienda qualità e competenza tecnica senza pari - ha detto- Siamo quindi grati e orgogliosi di dare il benvenuto a Visard in Kering Eyewear e lieti di collaborare più da vicino con Mistral per la prossima fase del suo sviluppo, confermando il nostro impegno a supportare l'eccezionale capitale umano del distretto di Belluno, rafforzandolo come centro dell'industria dell'occhialeria, investendo ulteriormente nell'innovazione e nell'eccellenza artigianale".