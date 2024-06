Sciopero Borsa Italiana, Esposito (Fisac Cgil): urgente un intervento istituzionale

Euronext

(Teleborsa) - "Lo, il primo nella storia del Gruppo, invuole essere un. Stiamo assistendo ad un progressivo processo di disinvestimento dall'Italia da parte del Gruppo. Un infrastruttura sistemica, quella del Gruppo Borsa Italiana, a forte rischio, con conseguenze pericolose sulla tenuta dell'intero sistema paese, nonché su quella occupazionale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti". Lo afferma la, in merito allo sciopero proclamato per il 27 giugno del Gruppo Borsa Italiana "Èper salvaguardare una realtà di interesse strategico per il paese", sottolinea Esposito."La mobilitazione che unitariamente abbiamo messo in campo - aggiunge la dirigente sindacale - deve trovare una risposta altrettanto forte da parte dell'intero sistema. Non possiamo permetterci come paese che una realtà come quella di Gruppo Borsa Italiana, per il ruolo e la funzione che ricopre per l'economia, per la stabilità dei mercati, nonché del nostro debito, venga di fatto cancellata da Euronext attraverso operazioni societarie fuori dai confini nazionali, di, di non applicazione del contratto del credito e di cattiva organizzazione del lavoro"."Ma soprattutto non possiamo permetterci come Paese che vengaBorsa Italiana - evidenzia Esposito - Per queste ragioni sosteniamo sia urgente un intervento istituzionale, dal Parlamento al Governo, vista la portata generale della vertenza".