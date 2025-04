Su TimVision arriva in esclusiva il film documentario "Pino Daniele – Nero a metà"

(Teleborsa) - Dal 19 aprile arriva in esclusiva su, ildiretto da Marco Spagnoli che omaggia il grande artista partenopeo a dieci anni dalla sua scomparsa. Il film ripercorre la prima parte della carriera di Pino Daniele, ponendo l'accento sull'uomo dietro l'icona musicale, attraverso i ricordi, le emozioni e le atmosfere legate a uno dei suoi album più rappresentativi.A fare da guida in questo viaggio è, noto produttore musicale e amico di lunga data di Pino, che offre uno sguardo personale e profondo sull’artista. Senardi accompagna il pubblico in una narrazione ricca di testimonianze esclusive, con interviste ad alcuni dei collaboratori e amici più stretti di Pino Daniele, come Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Avitabile, Teresa De Sio e molti altri.A rendere omaggio all'eredità musicale di Pino Daniele, partecipano ancheche interpretano alcuni dei suoi brani più iconici. Tra questi: Gabriele Esposito, Andrea Radice e Chiara Ianniciello, che con le loro voci portano nuova vita alle canzoni del cantautore napoletano, dimostrando quanto la sua musica continui a ispirare le nuove generazioni."Pino Daniele – Nero a metà" è prodotto daed