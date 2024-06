Campari colloca bond da 220 milioni, risposta molto positiva

Davide Campari-Milano

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha collocato oggi con successo una obbligazione senza rating di, rivolta a soli investitori istituzionali. L’offerta riguarda una obbligazione che ha un importo nominale complessivo pari a 220 milioni di euro ee paga una. Le obbligazioni verranno emesse a un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.Latra gli investitori sia domestici sia internazionali. Sarà presentata una domanda per l’ammissione a negoziazione dell’obbligazione presso Euronext Access Milan, una multilateral trading facility organizzata e gestita da Borsa Italiana. Si prevede che ildi pagamento dell’obbligazione avverrà indicativamente il 25 giugno 2024.dell’emissione verranno utilizzati dall’Emittente per scopi aziendali in generale, tra cui spese in conto capitale per la crescita dell’Emittente. Con questa transazione, che segue il rimborso delle due obbligazioni scadute nell'aprile 2024 per un importo complessivo di 300 milioni di euro, Davide Campari-Milano intende ottimizzare la propria struttura delattraverso un allungamento della scadenza media delle sue passività beneficiando di condizioni di mercato favorevoli.(Divisione IMI CIB) agisce in qualità di Lead Manager per l’emissione della nuova obbligazione.