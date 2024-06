Castagna (Banco BPM): non ci sono condizioni per M&A, banche sono asset per paese

Banco BPM

Sole 24 Ore

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - "in un momento in cui tutte le banche hanno condizioni di crescita in termini di profittabilità". Lo ha affermato, Amministratore Delegato di, durante il Credit Management Summit del"La banca la vediamo sui numeri, ma poi è execution day-by-day in cui i dipendenti devono perseguire risultati, inserire nuovi prodotti, progetti che allargano la base di ricavi e la redditività, forse condi quelli derivanti da potenziali operazioni di aggregazione", ha spiegato.- ha sottolineato Castagna - Vediamo una crescita con la taglia attuale e quando avremo raggiunto il massimo livello di profittabilità ci guarderemo intorno".A una domanda suha risposto: "Per MPS lo scenario è brillante, è stato un turnaround notevole, per cui bisogna fare i complimenti alla banca e al governo. Le, sono uscite da una china di profonda ristrutturazione, diventando un".