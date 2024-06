Intrum, Fitch declassa rating a "CCC"

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha(IDR) di, colosso svedese della gestione del credito, a "" da "B".L'azione di rating riflette l'opinione di Fitch secondo cui la probabilità che Intrum rifinanzi le sue obbligazioni in un modo che Fitch classificherebbe come un(DDE) è aumentata sostanzialmente dalla precedente azione di rating del 19 marzo 2024 (downgrade a "B").Intrum ha avviato trattative con i suoi creditori sin dal suo annuncio, il 14 marzo 2024, di aver nominato consulenti finanziari per "affrontare la propria struttura del debito". Ladi Intrum (un'obbligazione da 469 milioni di euro) è prevista per il2024 e Intrum conserva, secondo Fitch, liquidità sufficiente per rimborsare completamente l'obbligazione di luglio 2024.Tuttavia, l'di Intrum, il suoe la pressione a breve termine per concludere le trattative con i creditori con l'avvicinarsi della scadenza delle obbligazioni implicano che il rischio di una ristrutturazione che includerà una riduzione sostanziale dei termini dei prestiti senior in essere il debito non garantito è aumentato.