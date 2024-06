Prysmian, Barclays alza target price e conferma Overweight

Barclays

Prysmian

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 58 euro, +9%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la" sul titolo dopo un confronto con Luca Caserta, ex CFO, CIO e membro del consiglio di amministrazione del Regno Unito per Prysmian, per discutere le dinamiche del mercato dei cavi.Secondo gli analisti,con 1) migliori margini e profilo di rischio nelle nuove capacità HV; 2) Vantaggio del margine MV derivante da una migliore esposizione geografica potenzialmente ulteriormente rafforzato da investimenti di rete più rapidi; 3) l'inflazione del rame potrebbe rendere più attraente l'esposizione LV (Encore); 4) il completamento dell'offerta di prodotti ai data center potrebbe rappresentare un altro vantaggio.