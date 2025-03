Rally di TIM, Barclays alza il target price e conferma Overweight

Telecom Italia

(Teleborsa) - Brillache passa di mano con un aumento del 4,83%.Il titolo della compagnia telefonica beneficia di un aumento del target price da 0,37 a 0,4 euro da parte degli analisti di Barclays che considerano il titolo molto attraente sotto il profilo del rischio-rendimento. Il giudizio è confermato "Overweight".Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,2986 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 0,2836. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,3136.