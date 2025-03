Enel, Barclays aumenta target price e conferma Overweight

Barclays

Enel

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+1% da 8,40 euro) ilsu, colosso energetico italiano, confermando lasul titolo a "".Gli analisti hannodell'1% a 0,74 euro (dai precedenti 0,73 euro), in seguito alla revisione da parte di Arera del fattore di aggiornamento dell'inflazione per le attività di distribuzione di energia e all'inclusione della tassa di concessione nelle attività di distribuzione di energia in Italia. Inoltre, hanno leggermente aumentato le previsioni EPS 2025 e 2026 per le stesse ragioni."A 10,8x P/E 2025, Enel viene scambiata con uno sconto del 13% rispetto al multiplo medio per le utility integrate europee che copriamo - si legge nella ricerca - Pensiamo che Enel offra un, incluso un dividend yiel di circa il 7% e una crescita annuale dell'EPS del 4%".