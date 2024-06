Sogefi, dividendo straordinario di 0,923 euro dopo cessione della divisione Filtrazione

Sogefi

CIR

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni in circolazione (con esclusione delle azioni proprie in possesso alla record date), per un importo complessivo stimato di 110 milioni di euro,La proposta di dividendo straordinario fa seguito all'operazione di, completata in data 31 maggio 2024, per un corrispettivo in contanti pari a 331,2 milioni di euro.Il dividendo straordinario sarà messo indal giorno 24 luglio, previo stacco cedola in data 22 luglio e record date in data 23 luglio 2024.