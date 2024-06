UniCredit, rumors: lavora a synthetic risk transfer per 8,5 miliardi di euro

UniCredit

(Teleborsa) -staa società italiane e tedesche per un totale didi euro. Lo scrive Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione.La banca sta vendendo due cosiddettilegati a 3,5 miliardi di euro di contratti di leasing con aziende italiane e 2 miliardi di euro di piccole e medie imprese italiane. Inoltre, prevede di emettere SRT collegati a prestiti per 3 miliardi di euro alle PMI tedesche entro l'estate.Con norme più severe relative ai requisiti patrimoniali imposti dalle autorità di regolamentazione, le banche - comprese quelle dell'eurozona - negli ultimi anni hannoche può essere riallocato in altre aree di attività. L'SRT consente alle banche di trasferire il rischio di credito a investitori esterni, liberando anche capacità di prestito, perché le banche possono liberare parte del capitale che dovevano detenere per i rischi delle esposizioni sottostanti.Esistono due tipologie di cartolarizzazioni. Con le transazioni tradizionali, la banca di fatto vende asset; in questo modo la banca beneficia non solo di una liberazione di capitale dovuta alla riduzione del bilancio, ma anche di un afflusso di liquidità. D'altro canto, le transazioni sintetiche consentono alle banche di mantenere i prestiti sottostanti in bilancio; il rischio di credito viene trasferito tramite derivati ??o garanzie.