Academy & Technical Methodologies, Lo Bosco (RFI): "Valorizziamo i giovani talenti"

(Teleborsa) - Promuovere la ricerca scientifica e tecnologica nel campo della mobilità integrata attraverso una cabina di regia per lo sviluppo sostenibile, connesso, digitale e Smart nel campo dei trasporti. RFI presenta l'Academy & Technical Methodologies del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane. "È una novità assoluta nel panorama nazionale. È un consesso delle migliori intelligenze e dei top manager del Paese e delle istituzioni che – spiega– lavorano assieme sinergicamente con la contaminazione dei saperi per la nazione. Vogliamo valorizzare i giovani talenti già nel post diploma perché gli investimenti – oggi di 55 miliardi di euro come Rete Ferroviaria Italiana nel Paese per un tempo nuovo per la mobilità integrata connessa e digitale, per il trasporto delle persone e delle merci e per l'integrazione delle reti e della logistica – rappresentano una scommessa anche per rispettare tempi e costi pianificati. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevederà nuovi addetti e nuovi attivi: migliaia di persone che vogliamo prendere dai nostri istituti superiori, dalle nostre migliori università. Mai più emigrazione dell'intelligenza italiana ma piuttosto attrazione dei talenti anche dall'estero. Questo è il nuovo impegno di Ferrovie dello Stato italiane, del ministro Salvini e del governo Meloni".L'Academy sarà promotrice della cultura Scientifica con l'obiettivo di favorire una sinergia multidisciplinare a livello industriale, istituzionale e accademico. "Si occuperà sicuramente – sottolinea– di formazione interna ed esterna, ossia una formazione rivolta sicuramente a tutti i dipendenti del gruppo Ferrovia dello Stato italiane ma anche una formazione rivolta ai mestieri ferroviari e quindi a tutti i lavori tecnici nel settore delle Infrastrutture e non solo. Una formazione che si rivolgerà anche alle categorie più specializzate attraverso accordi che faremo con le diverse università d'Italia e anche all'estero. Ovviamente organizzeremo anche Master specializzanti e specifici su determinati settori ingegneristici, tecnici, giuridico-economici. Sicuramente un'attenzione particolare verrà posta verso nuovi sistemi tecnologici, quindi su sistemi innovativi di tecnologia attraverso la formazione, l'invenzione e la produzione di nuovi brevetti anche da esportare all'estero. Un esempio chiave sono sicuramente il bim 4D e 5D che monitoreranno in maniera più efficiente i cantieri attraverso un un monitoraggio specifico di costi e tempi e non solo. Ma anche tutti i sistemi di prevenzione diagnostica o i sistemi che garantiranno una maggiore sicurezza anche all'interno dei cantieri per la realizzazione delle diverse infrastrutture"."Se il futuro ferroviere non sarà un androide dell'intelligenza artificiale ma dovrà restare un essere umano allora la questione di chi è un uomo, cos'è umanità, è decisiva ed è determinante. Qui – commenta il– si innesta tutta la grande problematica dell'etica, e anche del fondamento dell'etica, perché molto spesso si ci si appella all'etica per dire che anche quando si parla di intelligenza artificiale o di tecnologia occorre che si stabiliscano dei limiti etici, dei guardrail etici perché la macchina non deve non deve deragliare. E questo è vero, è importante, c'è bisogno di regole, c'è bisogno di indicazioni, di orientamenti, però il vero grande problema anche dell'etica è il fondamento dell'etica. Il fondamento dell'etica è una visione dell'uomo, si dice un'antropologia, perché il rischio è che se tu hai in mente un essere umano che è post umano, che non è rimasto umano, che non deve restare umano, un ibrido, ecco che l'etica che metti dentro alla tecnologia corrisponderà alla visione dell'uomo che hai".