Al via la terza edizione di Young Factor: 360 studenti a confronto con banchieri e governatori

(Teleborsa) - Partirà domani,laPromosso dall’in partnership con, l’evento riuniràper un dialogo coneuropei delle scuole secondarie superiori.L’evento sarà aperto dacon un intervento dal titolo "Young Factor: un progetto per giovani che vogliono stare dentro la società". Tra gli ospiti di Young Factor, saranno presenti i governatori Joachim Nagel (Bundesbank), François Villeroy de Galhau (Banque de France), Fabio Panetta (Banca d’Italia), José Luis Escriva’ (Banca di Spagna), Mario Centeno (Banca Centrale del Portogallo), Klaas Knot (Banca Centrale dei Paesi Bassi) oltre al vicepresidente della Banca Centrale Europea Luis de Guindos.Interverranno, inoltre, Jean-Claude Trichet (già Presidente BCE) e i Ceo delle maggiori banche private europee, tra cui Sergio Ermotti (UBS), Carlo Messina (Intesa Sanpaolo), Andrea Orcel (UniCredit), Gian Maria Gros-Pietro (Presidente Intesa Sanpaolo), Giovanni Azzone (Presidente Acri), Antonio Patuelli (Presidente ABI), oltre a Federico Silvestri (CEO Il Sole 24 Ore), Claudia Parzani (Presidente Borsa Italiana – Euronext Group) e Daniela Fatarella (CEO Save the Children Italia)."YOUNG FACTOR: un dialogo tra giovani, economia e finanza" è il titolo della conferenza internazionale che ha come obiettivo quello di discutere a livello internazionale sue il loro senso di appartenenza all’Unione Europea e prende vita dal progetto di economic and financial literacy chiamato "Young Factor".