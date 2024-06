Aquanexa (Algebris) acquisisce IDEA per sviluppare polo dei servizi idrici

(Teleborsa) -, fondo di private equity di Algebris Investments, ha annunciato l', la piattaforma avanzata di soluzioni integrate per il futuro dell'industria idrica. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.IDEA, fondata a Milano nel 1996, è una società che si occupa di realizzazione chiavi in mano di sistemi di gestione dati e monitoraggio per asset e reti idrici. La società può contare su un team di 40 professionisti e nel 2023 ha realizzatoper circa 32 milioni di euro con unreported di circa 3,2 milioni di euro.L'acquisizione di IDEA risponde alla, fondato su esperienza e competenza e costituito da partner interessati sia a cogliere le crescenti opportunità del settore idrico, sia a partecipare alla costruzione di una nuova realtà industriale specializzata. In particolare, IDEA costituirà, all'interno dei servizi offerti da Aquanexa, la linea di attività "data measuring", che andrà ad affiancare quella legata all'ingegneria delle reti, che fa capo a Datek22.Lo sviluppo di Aquanexavolte da un lato ad arricchire l'offerta con nuove partnership mirate e dall'altro allo sviluppo dei servizi già disponibili, si legge in una nota."L'acquisizione di IDEA è il secondo importante passo nel perseguimento della strategia che vede Aquanexa operare da protagonista nella trasformazione digitale e operativa del settore idrico, un segmento che storicamente ha attratto pochi investimenti ma che risulta cruciale se si vuole andare verso una vera transizione ambientale ed energetica - ha detto- Stiamo già monitorando il mercato con l'obiettivo di individuare ulteriori acquisizioni, per arricchire il portafoglio partner e offrire sia nuovi servizi ingegneristici e tecnici sia innovazioni tecnologiche e legate all'IoT".