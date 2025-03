UCapital24, il Ceo Feleppa illustrerà novità e prospettive di business

UCapital24

(Teleborsa) -, società fintech quotata su Euronext Growth Milan, si prepara domani, 20 marzo 2025, ad illustrare le prospettive di crescita in USA, le partnership e le novità in tema di innovazione e servizi fintech, nel corso di un Investor Roadshow direttamente sulla piattaforma social di UCapital, con la partecipazione del CEO e fondatore Gianmaria Feleppa.Tra le nuove soluzioni proposte, verrà presentata la nuova App UCapital, il cui lancio al pubblico è previsto per la prossima settimana. Inoltre, sarà introdotto il servizio premium "UCapital Sharks Durante l’evento verranno anche illustrate le funzionalità dei servizi online del Gruppo e il relativo modello di pricing."Crediamo fermamente che l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei servizi finanziari rappresentino un valore aggiunto per investitori e aziende", afferma Gianmaria Feleppa, CEO e fondatore del Gruppo UCapital, aggiungendo "continueremo a sviluppare soluzioni avanzate per creare nuove opportunità di mercato e massimizzare il valore per i nostri azionisti".Frattanto, Borsa Italiana ieri ha inibito l'immissione di ordini senza limite di prezzo sul titolo UCapital24, dopo che il titolo aveva registrato scostamenti molto ampi negli ultimi giorni. Anche oggi, a dispetto del divieto, le azioni scambiano a 0,676 euro (+29%). Scambi in borsa per circa 64mila euro.