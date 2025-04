Redelfi, Alkemia SGR diventa secondo azionista con 9,8%. Algebris supera il 6%

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che gli azionistihannodel capitale sociale, a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 aprile 2025, rispettivamente per numero 1.098.901 e 280.000 azioni ordinarie.Inoltre, a seguito dell'aumento di capitale, la società ha noto che, chedi Redelfi, ha aggiornato le partecipazioni detenute attraverso Marinetta S.r.l. (lievemente al di sotto della soglia di rilevanza del 30%) e in qualità di persona fisica, lievemente al di sotto della soglia di rilevanza del 5%.In particolate,del capitale, Alkemia SGR ha il 9,76%, Algebris Investments ha il 6,34%, Raffaele Palomba ha il 6,29%, Gianluca Ferrara ha il 5,04%. Il flottante è al 34,37%.Redelfi ha evidenziato il particolare l'ingresso di Alkemia SGR come secondo azionista. La sottoscrizione è avvenuta tramite il fondo PIPE gestito dalla stessa SGR con l'advisory di Amber Capital SGR, fondo che ha come obiettivo il. Si tratta della quarta operazione realizzata dal fondo, che ha identificato in Redelfi un'eccellenza nella progettazione e nel permitting di infrastrutture innovative e sostenibili, con un focus sui progetti stand-alone di Battery Energy Storage Systems (BESS) in Italia e negli Stati Uniti."L'ingresso di una realtà di grande rilievo come Alkemia nel capitale di Redelfi è un'importante segno di fiducia nel nostro business model e nella nostra visione strategica - ha commentato il- Il nuovo azionista contribuirà significativamente a potenziare il nostro posizionamento come operatore industriale nel settore delle infrastrutture energetiche, accelerando lo sviluppo dei progetti strategici in Italia e negli Stati Uniti"."Abbiamo deciso di investire in Redelfi perché crediamo nella sua capacità di contribuire in modo concreto alla transizione energetica, attraverso un modello industriale solido e innovativo - ha detto- Questa operazione rientra nella strategia del nostro fondo PIPE, che punta a sostenere società quotate con un forte potenziale di crescita sia organica che non-organica. Desidero ringraziare Amber Capital SGR, advisor di Alkemia nella gestione del fondo PIPE, nelle persone del CEO, Giorgio Martorelli, e del suo team, per il supporto nella strutturazione dell'operazione. Redelfi rappresenta perfettamente il tipo di azienda in cui il nostro fondo vuole investire: visione, execution e impatto".