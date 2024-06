BPER, il 10 ottobre presentazione del nuovo piano industriale al 2027

BPER

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione disi riunirà ilper l', mentre il giorno successivo (10 ottobre) è in programma laal mercato del piano. È quanto emerge dall'aggiornamento del calendario finanziario e degli eventi societari previsti per l'esercizio 2024.Ilè in calendario la riunione del CdA per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, mentre ilsi svolgerà la riunione del board per l'approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2024.