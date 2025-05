BPER, Papa: sempre pronti a dialogo con nuovo board Sondrio, serve un loro passo

Popolare di Sondrio

BPER

(Teleborsa) - "La strategia del nuovo board dellaè cosa loro. Noi siamo stati sempre, e. Lo abbiamo detto dal primo giorno e siamo ancora aperti alle discussioni. Abbiamo fatto la prima mossa, manella nostra direzione. Si dice "bisogna essere in due per ballare il tango" e se l'altra parte non vuole danzare non posso farci nulla". Lo ha detto l'AD di, nella call con la comunità finanziaria per presentare i risultati del primo trimestre 2025."Per noi è stata una proposta amichevole per il forte razionale industriale e culturale tra le due banche, che hanno la stessa attenzione ai clienti in tutti i segnamenti, con una forte presenza e vicinanza alle comunità di riferimento - ha spiegato - Ora ci sono nuovi membri nel board e un nuovo presidente,".BPER conta di ottenere le autorizzazioni per l'offerta sulla Popolare di Sondrio tra maggio e giugno, per poi avviare l'offerta tra giugno-luglio e procedere con l'eventuale delisting entro agosto. In quel caso, "successivamente si procederà con una", ha detto l'AD.L'integrazione con Sondrio, ha rimarcato il top manager, è "nel panorama italiano e in particolare nel ricco Nord Italia. L'aggregazione creerà una banca finanziariamente forte a sostegno delle famiglie, delle PMI, delle imprese e delle comunità locali italiane, ponendo i clienti di entrambe le banche al centro della nostra offerta e sostenendoli in modo sostenibile nel lungo periodo"."Abbiamoaziendale e le nostre simulazioni rimangono invariate nonostante l'attuale scenario dei tassi di interesse e il più recente piano strategico della Popolare di Sondrio - ha detto - Complessivamente, nel 2027 ci aspettiamo che l'entità combinata generi ricavi superiori a 7 miliardi di euro grazie alla maggiore produttività, al cross-selling e all'aumento delle azioni assegnate. L'utile operativo è quindi stimato in 4 miliardi di euro, grazie a sinergie run rate di 290 milioni di euro"."Storicamente, queste transazioni sono state", ha sottolineato Papa, affermando che oggi il 40% dei top/senior manager del gruppo è rappresentato da professionisti provenienti da istituti confluiti nel corso di fusioni. Inoltre, ci saranno "nuove opportunità di carriera per i dipendenti della Popolare di Sondrio in un gruppo bancario più ampio".Durante la presentazione è emerso che sonodi BPER: ammontavano a 13,6 miliardi di euro a fine marzo 2025, in aumento del 19,5% trimestrale e del 55,5% annuo, principalmente grazie alla strategia di gestione attiva del portafoglio. Questo portafoglio rappresenta il 47,2% del totale delle obbligazioni detenute. L'AD ha detto che la decisione di incrementare i titoli di Stato italiani nel portafoglio "è stata guidata da, ma anche da logiche prudenziali che premiano gli strumenti finanziari a zero rischio".