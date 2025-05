BPER, Papa: crescita in linea con Piano, elevata combinazione industriale con Sondrio

BPER

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - "Abbiamo realizzato il migliore trimestre di sempre per utile netto consolidato, grazie a una- Retail, Corporate, Private & Wealth Management. Continuiamo a dare prova del valore della nostra attività in termini di qualità e volumi, nonostante le tensioni geopolitiche, le incertezze macroeconomiche di mercato, il calo dei tassi di interesse e gli effetti di Basilea IV". Lo ha affermato l'Amministratore Delegato di, commentando i risultati del primo trimestre 2025 "Cresce il nostro sostegno concreto ai clienti, sia dal punto di vista del credito con 4,4 miliardi di euro di nuove erogazioni, di cui oltre la metà destinati a progetti imprenditoriali, sia nella gestione degli asset della clientela, in ottica di investimento e protezione - ha aggiunto - Il nostrograzie a una generazione di capitale pari a 540 milioni di euro, i livelli di liquidità rimangono ben al di sopra degli indici regolamentari, così come rimane elevata la qualità del credito"."Trimestre dopo trimestre, la nostraIndustriale "B:Dynamic|Full Value 2027", generando costante valore a beneficio di tutti gli stakeholders - ha detto Papa - Valore che vogliamo accrescere e condividere - attraverso l'offerta pubblica di scambio che abbiamo annunciato lo scorso febbraio - anche con gli stakeholders della, grazie all', basata su attenzione alla clientela e ai territori, qualità dei servizi e solidi risultati".