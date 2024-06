Giappone, balzo oltre le attese dell'export a maggio

(Teleborsa) - Aumenta ilnel mese di2024. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 618,2 miliardi di yen. Il dato si confronta con il disavanzo di 581,3 miliardi di marzo. Le attese degli analisti indicavano un deficit commerciale di 640 miliardi.Il saldo commercialemostra un calo dell'11,6% su anno.In termini di volumi, l'segnala una crescita tendenziale del 13,5% a 8.957,4 miliardi di yen (vs attese per 10,4%), mentre lehanno registrato un aumento del 9,5% a 9.575,6 miliardi di yen (vs attese per +13%).