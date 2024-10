Export vino italiano, Coldiretti: semplificazione e ampliamento dei fondi per la promozione nei mercati esteri

(Teleborsa) - Con leche nel 2023 sono state, è importante il completamento in anticipo rispetto agli anni scorsi dell’istruttoria per l'assegnazione dei fondi relativi all'annualità 2024/2025 per la "". Ad affermarlo è lasulla base dei dati Istat, in occasione dell’annuncio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare delldei progetti che coinvolgono aziende produttrici di vino italiane per una serie di iniziative promozionali all’estero.Occorre ora lavorare per continuare nel percorso di semplificazione intrapreso, facilitando la presentazione delle domande da parte delle aziende per le prossime annualità. Ma è importante – aggiunge Coldiretti – anche estendere quanto più possibile laper dare modo al settore di cogliere tutte le opportunità oggi offerte dall’innovazione e dai nuovi modelli di consumo, oltre che turistici.Il vino rappresenta – ricorda Coldiretti - la, con unUn settore importante anche dalimpegnate direttamente nei campi, nelle cantine e nella distribuzione commerciale, ma anche nelle attività collegate.