Maturità al via per 500mila studenti: Pirandello e Ungaretti fra le tracce

(Teleborsa) -sono chiamati questa mattina all'appello per sostenere, che ha preso il via alle 8.30 con la. Seguiranno domani la seconda prova scritta e poi i temutissimi orali.Un compito cui gli studenti storicamente si avvicinano con tanta, dopo una notte trascorsa quasi insonne. Gruppi di studenti, nella serata di ieri, sono anche scesi in piazza, intonando la famosissima melodia di Antonello Venditti, "Notte prima degli esami", che compie 40 anni.: date il massimo e ricordate che siete molto più forti di quanto perfino voi pensate. In bocca al lupo". Queste le parole della Presidente del Consiglioin un video sui social, per augurare ai ragazzi un buon inizio degli esami. "Siete il futuro della nostra nazione - ha aggiunto in una intervista a Skuola.net - e sono certa che dimostrerete il vostro valore., in bocca al lupo".Sononella prova di Maturità quest'anno - 512.530 interni e 13.787 esterni - per un totale di 28.038 classi. I più numerosi sono gli studenti dei licei (classico, scientifico, artistico, linguistico) che si contano in 266.057, seguono i maturandi degli istituti tecnici, che sono 172.504, e quelli degli istituti professionali, che sono 87.756.L'esame ha regolarmente, che punta a testare le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. Come ogni anno il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha messo, di letteratura, storia, filosofia, scienze, tecnologia, attualità ed ambito economico-sociale. Gli studenti avranno sei ore per svolgere il compito, che potrà anche essere strutturato in più parti., L'Elogio dell'imperfezione die la Storia d'Europa di- a quanto si apprende - sono fra le tracce di italiano uscite questa mattina, assieme alla Costituzione "lungimirante" died ai "Profili selfie e blog" proposti daper saggiare la preparazione sull'attualità ed in ambito tecnologico-digitale.