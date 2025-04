Tutela dei docenti: arresto in flagranza per chi li aggredisce e pene più dure

(Teleborsa) - Ilha approvato un disegno di legge che introduce, a partire da docenti e dirigenti, sempre più spessoTra le novità più rilevanti, l’arresto obbligatorio in flagranza di reato perUna misura che, come precisato dal ministro dell’Istruzione, non sarà applicabile ai minori, ma rappresenta un deciso passo avanti nel contrasto alla violenza nelle scuole.Il disegno di legge interviene anche sul piano penale, prevedendo un. In particolare, le sanzioni per le lesioni lievi passano dagli attuali 6 mesi–3 anni a un massimo di 5 anni. "", ha dichiarato con fermezza Valditara, evidenziando come oggi i principali responsabili delle aggressioniIl sindacato DirigentiScuola ha espresso pieno sostegno al provvedimento, definendolo un passo essenziale per garantire un clima sereno e sicuro nelle aule: "Docenti e dirigenti devono poter lavorare senza pressioni né paure, per assolvere appieno al loro compito educativo".Il testo approvato modifica l’art. 380 del Codice di procedura penale,Viene inoltre introdotta un’aggravante specifica all’art. 583-quater del Codice penale per chiunque, nell’esercizio o a causa del servizio, causi lesioni agli operatori della scuola.Accanto alle misure penali, arrivano anche. D’ora in poi, chi otterrà un, anche nei casi di bullismo grave. In presenza di un "6 in condotta", lo studente dovrà sostenere un esame di riparazione a settembre, che includerà la presentazione di un elaborato critico sui valori violati e il rispetto dei principi costituzionali.