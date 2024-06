Sud, Fitto: numeri Svimez evidenziano "concreto cambio di passo"

(Teleborsa) - "I dati 2023 sulla crescita del PIL, diffusi questa mattina dalla Svimez Così in una nota il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.% e, soprattutto, con un incremento di nuovi occupati pari al 2,6%, a fronte di una media nazionale pari all'1,8%. Sono numeri incoraggianti - prosegue Fitto - che confermano l'efficace roadmap intrapresa dal Governo Meloni nella programmazione di interventi strategici per lo sviluppo e la crescita del Mezzogiorno, evidenziati anche dal dato sugli investimenti in opere pubbliche, che nel 2023 nelle regioni del Sud hanno registrato un incremento superiore al 50%, da 8,7 miliardi a 13 miliardi di euro. " Il rapporto Svimez, prosegue il Ministro, "evidenzia che questo risultato è dovuto all'attuazione del PNRR e al completamento della spesa dei programmi di investimenti del ciclo di programmazione 2014-2020. In questa direzione, si conferma l'efficacia delle riforme attuate dal Governo, che ha aggiornato la Governance del PNRR, riformato le politiche di coesione nazionale, istituito la ZES Unica del Mezzogiorno e inserito la riforma delle politiche di coesione nel PNRR"."Continueremo con le risorse nazionali e con quelle dei fondi strutturali - concludo Fitto - a sostenere