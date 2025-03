Previdenza, Fon.Te. primo fondo negoziale in Italia con adesione full digital

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, fondo pensione complementare per i dipendenti di aziende del settore terziario, ha deliberato la, tramite una procedura di, eliminando la necessità di documenti cartacei e rendendo il processo più rapido e semplice., Fon.Te. diventa ila offrire un servizio di iscrizione. I ptenziali iscritti avranno l’opportunità di effettuare l’iscrizione, seguendo le istruzioni disponibili in una sezione dedicata sul sito.Questa innovazione si inserisce nelavviato da Fon.Te., con l’obiettivo dia migliaia di lavoratori e lavoratrici del settore terziario."L’introduzione dell’adesione online rappresenta una svolta storica per il nostro Fondo e un segnale concreto di attenzione verso i nostri iscritti", afferma il P, aggiungendo "la digitalizzazione del processo di adesione consentirà di offrire un servizio più efficiente e accessibile, promuovendo al tempo stesso una maggiore consapevolezza sull’importanza della Previdenza Complementare. È un ulteriore passo avanti per rispondere in modo efficace alle esigenze dei lavoratori del settore terziario".