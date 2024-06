UniCredit ospita il prestigioso trofeo dell’America’s Cup

(Teleborsa) - Il prestigiosograzie alla partnership con UniCredit, Global Partner e Global Banking Partner della 37a edizione della rinomata competizione velistica, in programmanella filiale di piazza Gae Aulenti, a Milano, offrendo alpubblico un’occasione unica per ammirare da vicino il simbolo dell'eccellenza nello sport velico. La Coppa proseguirà poi il suoviaggio lungo, per arrivare a Barcellona all’inizio di luglio ed essere presentata insieme ai trofei dell’UniCredit Youth America’s Cup e Puig’s Women America's Cup.UniCredit ha stretto tale partnership perdello storico trofeo. L'America's Cup è nota per essere laal mondo, con la gara inaugurale svoltasi nel1851, e un'incredibile prova di resistenza fisica per i concorrenti.Quest'anno l'America's Cup ospiterà sia lache lasostenuta da UniCredit in qualità di naming partner. La Regata UniCredit Youth America's Cup si svolgeràe riunirà i migliori giovani velisti under 25 del mondo, provenienti da 12 Paesi. Il trofeo dell’UniCredit Youth America’s Cup sarà presentato l’1 luglio a Barcellona. L'emozionante gara metterà alla prova spirito di squadra, intuizione, leadership e abilità