i-SUITE Hotel di Rimini tra le migliori strutture al mondo secondo Tripadvisor

(Teleborsa) -che si è classificato tra le migliori strutture al mondo nel prestigiosoSi tratta del riconoscimento più ambito assegnato dal portale di recensioni più consultato al mondo, riservato all’1% delle strutture ricettive che hanno ottenuto le recensioni più eccellenti dai viaggiatori.Essere inclusi in questa ristretta élite rappresenta unsia per l’intera città di Rimini, che può vantare uno degli hotel più apprezzati a livello globale. In particolare, i-SUITE ha ottenuto ilconfermandosi punto di riferimento per l’ospitalità di alta gamma.Lo stessoha dichiarato: "Per noi è stato. Lavoriamo tutti i giorni con la consapevolezza che il nome di i-SUITE è indicatore del nostro obiettivo quotidiano: quella i nel nome è stata pensata per rappresentare l’io del nostro ospite che è al centro di tutte le nostre attenzioni. In un momento di cambiamenti e investimenti per migliorare sempre il nostro hotel, con servizi rivolti ai clienti dell’hotel ma non solo a loro, anche agli ospiti locali con Ristorante e Benessere. Ricevere un così prestigioso riconoscimento ci dà la grinta giusta per proseguire sulla strada del miglioramento. Abbiamo in serbo tante novità strutturali e di servizio, che già dalla prossima estate diventeranno realtà".