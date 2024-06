Urso, Crisi call center: a metà luglio nuovo tavolo ministeriale per Almaviva Contact

(Teleborsa) - Entro, ilper verificare lo stato di avanzamento delle attività promosse per i lavoratori di. Lo ha annunciato il, nel corso del question time alla Camera."Siamo impegnati ad affrontare lache risale ad anni fa", ha sottolineato."Per quanto riguarda Almaviva Contact - ha aggiunto Urso- abbiamo fatto unche ha avuto efficacia per tutto il 2023. Lo scorso 19 dicembre è stato concluso un accordo per un percorso strutturato di politiche attive per il rEd entro metà luglio il tavolo ministeriale verrà riconvocato per verificare lo stato di avanzamento dlle attività promosse".