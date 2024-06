USA, NAHB: sentiment mercato immobiliare peggiora a giugno

(Teleborsa) - Risulta in peggioramento laUSA, sintetizzata dall'indice NAHB. A giugno il dato si è attestato a 43 punti, rispetto ai 45 punti del mese precedente ed attesi dal consensus.Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sullecala di 3 punti a quota 48, quello relativo allescende di 4 punti a 47 punti, mentre quello rappresentativo delè sceso di 2 punti a quota 28.L'indicatore, elaborato dalla(NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."I tassi ipotecari persistentemente elevati tengono in disparte molti potenziali acquirenti", ha affermato il presidente della NAHB Carl Harris.“Ci troviamo in una situazione insolita perché la mancanza di progressi nella riduzione dell’inflazione, che attualmente è al tasso del 5,4% su base annua, sta rendendo difficile per laraggiungere il suo tasso di inflazione target del 2%", ha affermato Robert Dietz, capo economista della NAHB. “Il modo migliore per ridurre l’inflazione degli alloggi e spingere il tasso di inflazione complessivo fino al 2% è aumentare l’offerta immobiliare della nazione. Un contesto di tassi di interesse più favorevole per i prestiti per l’edilizia e lo sviluppo aiuterebbe a raggiungere questo obiettivo”.