Notizie dal Forex 10 aprile 2025 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN



L'euro si rafforza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1106 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0871., che si è attestato a -19,5 punti, ad aprile, sotto le attese degli analisti.Il biglietto verde si muove in ribasso nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 145,39, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 147,23., che si è attestato, nel mese di marzo, a 34,1 punti.La sterlina si deprezza nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2927 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,3131.L'euro si muove in frazionale rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 161,46, con la nuova area di resistenza vista a 163,07., in crescita dello 0,3% su base mensile.