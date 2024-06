ASPI è portavoce del settore privato all’International Anticorruption Conference 2024 di Vilnius

(Teleborsa) - Nella quattro giorni dell’- (dal 18 al 21 giugno), in corso a, in Lituania,consolida il ruolo di rappresentante del settore privato, contribuendo ai panel internazionali con il racconto delle proprie best practice e con la partecipazione di, Direttore Risk, Busines Integrity, Resilience & Quality di Autostrade per l’Italia, Presidente del Comitato Anticorruzione del Business all’Ocse (BIAC) e co-presidente della Task Force “Integrity & Compliance” del B20 Brasil.Si tratta della più grande conferenza Anticorruzione al mondo, che vede protagonisti istituzioni governative, leader della società civile, dirigenti di impresa e stampa investigativa, riuniti per promuovere la lotta globale alla corruzione. Il tema di quest'anno, "", vuole stimolare il dialogo tra i decisori politici, gli attivisti, i giornalisti, i gruppi della società civile e i manager, riunitisi in confronto, da oltre 140 paesi e sfere della società.In tale contesto, il Modello di condotta di Business Responsabile di ASPI e ildel Business all’OCSE, sono stati consacrati come best practice e benchmark di riferimento per il settore privato in termini di Risk Management, Compliance, Business Integrity, Business Resilience e Quality Assurance.“Il Manifesto - afferma, Direttore Risk, Busines Integrity, Resilience & Quality di Autostrade per l’Italia - crea un’alleanza tra le generazioni presenti e future, supportando governi, settore privato e società civile nella trasformazione dell’impegno globale in azioni concrete e nel garantire pari opportunità. In questo schema il ruolo delle imprese è cruciale per costruire un’economia mondiale più resiliente, sostenibile e resistente alla corruzione. In Autostrade per l'Italia, ci impegniamo a fondo in questa responsabilità, implementando modelli di Condotta di Business Responsabile e diffondendoli lungo tutta la nostra catena del valore”. Il Gruppo ASPI potenzia così il proprio apporto in qualità di player internazionale, nel promuovere valori etici e pratiche commerciali responsabili a livello mondiale.