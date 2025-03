Lumyna Investments e King Street lanciano fondo su credito privato

(Teleborsa) -, società di investimenti alternativi a livello globale, e, parte integrante di Generali Investments, hanno. Questo fondo rappresenta una strategia innovativa di credito privato evergreen, concepita per rispondere alla crescente domanda di prestiti opportunistici e flessibili.Il fondo SICAV UCI Part II, domiciliato in Lussemburgo, adotta un mandato di investimento opportunistico che consente l'. Il fondo si dedica a un'allocazione dinamica tra prestiti aziendali e basati su attivi, opportunità di credito pubblico dislocate e situazioni selezionate di distressed. Questo approccio è progettato per integrare i portafogli di credito privato tradizionali, offrendo esposizione a una gamma più ampia di opportunità nel settore del credito.King Street, con 30 anni di esperienza nella navigazione dei mercati creditizi globali, agirà comedegli investimenti. Nel frattempo, Lumyna contribuirà con la sua expertise comedel fondo, garantendo una struttura solida e un ampio accesso al mercato.